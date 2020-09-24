第二度參加聯合國大會　BTS鼓勵大家一起克服難關

人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團（BTS），2017年宣布與聯合國兒童基金會韓國委員會（UNICEF KOREA）成立全球企劃「LOVE MYSELF」，推廣杜絕全球兒童及青少年暴力，他們於2018年獲邀在紐約聯合國總部參加聯合國大會，隊長RM以英文發表以「LOVE MYSELF」為主題的演講，以自己的經歷去鼓勵年輕人，而組合昨日第二度參加聯合國大會，透過影片發表演說，為在疫情下度過艱難時間的大家打氣。

影片全長約7分鐘，由隊長RM打頭陣用英文說：「兩年前我問過大家的名字，邀請過大家向我們發聲，當時我曾經想像過很多東西，作為在韓國一個小城市一山出生的少年、參加聯合國大會的青年，還有在這個世界生活的市民，因為想到有無限的可能性而感到興奮，而在我的想像之中，並沒有新冠肺炎。」

RM指BTS的世界巡唱因為疫情而取消，所有計劃都被迫擱置，他亦感到很孤獨，而他望向天空時，也看不見星星，但他鼓勵年輕人說：「夜愈深，星光便愈燦爛，在太陽升起之前的凌晨是最黑暗的，現在最重要的是不要忘記我們自己的樣子，要去面對，我們要愛自己，要努力地去想像未來。」

成員Jimin則坦言曾對當下的狀況感到絕望，因為可以做的就只有在房間裏看着窗外，但多得成員們的安慰，令他覺得還是可以一起去做很多事情，SUGA則指今次是出道以來第一次回復最本來的生活：「雖然不是我想要得到的，但還是很珍貴的時間，即使是在狹窄的房間裏，但我和大家的世界變得很廣闊，在這個世界裏有樂器、智能電話和粉絲們。」

V亦指雖然覺得很迷惘和無奈，但他嘗試去把想法記錄下來、寫歌和反思自己：「我跟自己說『假如在這裏放棄，我便不是我人生中的主角了』、『帥氣的人是應該要這樣做的』。」七子最後又說：「生活還是會繼續過的，我們一起克服吧。」