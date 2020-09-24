圓到似個波！袁文傑探望肥狗狗抱到手震

藝人袁文傑曾演霸氣總裁、大老闆、高層等Man爆角色，其實私底下袁文傑愛心爆棚，是名副其實的貓奴，佢曾為過世的愛貓「囝仔」親自撰寫多篇文章悼念，感情真摰細膩。除了寵愛自己寵物外，袁文傑都經常去動物機構探望遭遺棄的貓狗，今日佢就撰寫長文悼念「肥咩咩」，一隻離世的貴婦狗。

佢上載抱住「肥咩咩」的照片，寫道：「我抱着的是『肥咩咩』，一只很胖胖的貴婦狗，真的，一抱上手，便已感覺到「壓力」放低咩咩時，隻手有少許震抖，可想而知！」

佢透露「肥咩咩」很胖胖的原因，是其前主人嫌那些乾糧太「乾」，所以，便把自己食的，包括雞雞鴨鴨，照餵佢食，所以得到此身形！而咩咩的主人在家中離世約一星期後才被發現，咩咩也就在家中接近一星期餓着。輾轉間動物機構收留了咩咩，而且身形已經瘦了點。

袁文傑還說早幾日收到「肥咩咩」散步的影片，圓圓的球體移動，很可愛！而他為了令「肥咩咩」減肥，遲些會陪牠去做水療。可惜今日早上袁文傑收到消息，「肥咩咩」已經撒手人寰，靜靜地到了彩虹橋：「咩咩14歲，在生命最後得到窩心照料，又有不少毛孩兄弟姊妹陪伴，未算太差，但仍難接受（尤其是你曾親眼目睹過咩咩）！」

最後袁文傑續說：「一切無奈、被遺棄、被無知不負責任的主人收養、流浪在外面對大自然環境的......記起此處負責人的一句話：這一餐，可能是牠們最後一餐！所以，自己十分痛恨那些刻意虐待動物的人，那些連放下糧水也容不得而要馬上扔掉之無恥之徒，勢不兩立！」