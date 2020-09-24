大爆視后有特權！胡杏兒拍無綫劇勁辛酸：進了少林寺

藝人胡杏兒最近參與大陸綜藝節目《演員請就位2》，接受訪問時大爆喺無綫拍劇嘅辛酸史，佢坦言一開始角色係由公司安排，自己冇選擇權，不過人人都係咁樣捱過，係一個好好經驗！佢笑言依家回想起，好似入咗少林寺咁：「進了一個少林寺，就訓練你，你出來了以後就不怕了！」雖然佢依家貴為一線花旦，但曾經有導演叫佢唔好發夢：「你別做夢了，你不會有機會做主角的！」佢坦言當時好崩潰：「我是不是一輩子都要演人妹妹了？」之後佢同咗秦沛講，對方叫佢唔好理，一定要相信自己係得嘅！

佢又重提2006年為拍《肥田喜事》增肥一事，生活好似養豬一樣，但愈增肥愈要食就愈唔想食，佢喺社交網重申：「你們都搞錯了，2個月不是增肥20磅，20磅不夠演《肥田囍事》，最後是增重40磅⋯增肥也有瓶頸期！」

主持人問到有咩支撐住佢一直做呢件事？杏兒坦言：「因為這一行確實是競爭很大，你不拼命的話你真的是很難走得遠。（你這個努力指的是甚麼呢？）不要放棄每一個機會，機會來的時候，盡量把它做好吧。說實話我以前在TVB，盡力而為而已，那個工作環境啊，真的是…不容易的。」最辛苦時試過一日拍廿個鐘：「回家睡幾個小時然後又回來！」試過成個星期都都係咁，直到真係捱唔住就返去瞓陣，但瞓得10分鐘又要起身！

貴為視后嘅佢，大爆係有特權：「但不是隨便能用的，一般女主角都是早上外景接棚景，一天二十多個小時，他讓你熬幾天，你熬了幾天真的熬不下去，你可以不來拍外景，或者是棚景，這就是特權。但是你不能三天兩天就這樣子，不行呀！我的助理有跟我說：『你知不知道幕後都叫你甚麼？叫你女鐵人！』因為我從來都不用我這些特權。」