王家衛拍《重慶森林2020》　梁朝偉金城武胡歌鬥Chill

集梁朝偉、金城武、林青霞、王菲等主演的電影《重慶森林》，於1994年上映期間十分轟動，由於巨星如雲，是娛樂圈的焦點，亦是導演王家衛經典作品之一，事隔26年，根據內地電影局公告顯示，今年四月，由王家衛任編劇的電影《重慶森林2020》已備案及立項，獲准拍攝，將於上海取景。《東網》向王家衛的澤東公司了解，暫未回覆。

金城武梁朝偉再遇林青霞？

據立項資料顯示，《重慶森林2020》故事概述，電影發生於九十年代的香港，失戀警察223（舊作金城武飾）偶遇金髮女殺手（舊作林青霞飾）；失戀警察663（舊作梁朝偉飾）被小食店任侍應（舊作王菲飾）闖入了自己的感情世界中；之後，故事跳到2036年的重慶，未來人的另一半要由基因配對，少年小千和阿May不甘被控制，決意尋找自己的命運。

王家衛現於上海為劇集《繁花》開工，擔任監製兼總導演，該劇由胡歌、唐嫣等主演。

《重慶森林2020》獲准開拍，網上討論紛紛，有網民話希望角色用番原有班底，梁朝偉搭金城武，亦有人話該片是內地電影應找胡歌、唐嫣去演出，至於金髮女殺手就應找Angelababy。