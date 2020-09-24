實試iOS 14　升級有冇伏？

iPhone 11進行測試，系統原先為iOS 13.6，顯示容量為6.21GB，而iOS 14的更新檔容量為2.75GB，以Wi-Fi網絡下載需時約4分鐘，加上系統準備時間以及約6分鐘的安裝時間，全程半小時搞掂。更新後，iOS 14顯示容量為7.68GB，容量僅比上一個版本多約1.5GB，用緊細容量iPhone的用家都唔使驚冇空間。

iOS 14主介面與舊版相近，向右掃同樣是「今日顯示方式」Today View頁面，但Widgets選擇更多之餘，亦有分不同尺寸，就以時鐘為例，就提供大、中、小三款。而且終於可以同Android機一樣，將Widgets移動至主畫面，唔使開Apps都可以直接睇到更多內容，用落都幾方便。

而主頁向左掃至最後就新增App資料庫頁面，系統自動將App分類，例如建議、最近加入、工具程式等，如果有大量Apps的話，就唔使漫無目的咁搵喇！

新功能當然有唔少，好似輔助使用入面就加入機背點按功能，可以選擇點二下或者點三下的快捷功能，例如開啟主畫面、調校音量、向下捲動等，實試點按反應都算快，個人就推薦設定點兩下做螢幕截圖，拍兩下機背就可以取代以往同時按電源、音量兩個按鍵，方便得多。

另外，預載翻譯App，可以透過語音或者輸入文字進行即時離線雙向翻譯，包括中、英、日、西班牙文等，仲識得發音添，旅行時應該用得著。iOS 14仲將來電、Siri畫面大幅縮細，除咗待機時，依家來電畫面唔會再係全畫面，而係畫面上方的小視窗，Siri啟動時亦只會於畫面下方顯示小圖示，如果睇緊網頁或者影片時就唔會被阻礙。

講起睇片，仲有新增的畫中畫功能，睇片時如果向上掃返回主頁，影片會以小視窗繼續播放，視窗亦可以調校大小、位置，方便大家多工作業，一邊睇片，同時覆WhatsApp、睇網頁等。留意暫時唔係每隻影片Apps都用畫中畫功能，實試Apple TV、Netflix都冇問題，但YouTube就暫時未對應。

其他新功能仲包括，可以設定Chrome作為預載瀏覽器，畫面右上角會亮起燈點當咪高峰正在使用，亮起綠點當鏡頭正在使用，保護用家私隱。如果有用AirPods Pro就一定要留意，因為iPhone升級iOS 14之後，只要AirPods Pro都更新至最新版本，就會多咗空間音訊呢個新功能，睇片時耳機就會透過動態頭部追蹤功能，調校每邊耳朵所接收的音訊頻率，好似轉動頭部或者移動iPhone時，就會聽到唔同的環繞音效，效果超正！留意暫時淨係支援Apple TV內的影片，其他App就要再等下喇！

最後一提，可更新至iOS 14的iPhone及iPod touch有15款，包括11、11 Pro、11 Pro Max、XS、XS Max、XR、X、8、8 Plus、7、7 Plus、6s、6s Plus、SE、SE2以及第7代iPod touch。