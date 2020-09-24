靈敢侶情：不正常人類研究所

你有無遇過這一種人？（作者提供）

有無遇過這一種人？當你將資源都放在他面前時，他連選一樣拿起它都懶，然後就怪別人把一切都搶去，害他兩袖清風。

好吧，既然他有埋怨，你就將資源又再放在他面前，讓他優先選啦。怎料，他又推三推四，藉口多多，例如說自己沒時間，總之，就是要擺出一副時不與我、無可奈何的樣子。

在甚麼地方會見到這種人？多的是。一家五兄弟姊妹，均沒人「可以」照顧患病的母親，但為何不可以？因為當你將所有處理方案都擺在他們的面前時，他們偏不願選，到你作為一個小小新抱、沒血緣關係的出來承擔責任，五兄弟姊妹又要怪你霸住母親，害他們沒辦法聚天倫之樂。

辦公室裏，同事們正在分工，只有他一個人用恭維別人的方法推三推四：「你咁叻，你得嘅！」到有功可領、到大家接受獎賞時，他便埋怨當日沒人給他機會。

然後你苦惱，到底這種人要甚麼、想怎樣才會開心？

告訴你，有很多人都是得把口但無行動的。他需要的，是一切，他想要的，是你付出的一切。只要他不用動手，只要飯來張口，他甚麼都可以要；若要勞煩他去思考和動手，當然是他自己的時間更寶貴。

依我推測，這種人應該是看童話故事長大的：走進森林，遇上仙女或者巫師，從此好運，安枕無憂。所以如果要向好一方面去想，這種人應該是：

思想太天真，活得太簡單。

這樣想，心情有沒有好一點？既然他天真得來又得把口，你比他更天真、還他一把口就夠了：

「哎呀你真可憐，怎麼所有人都要把你想要的搶去？」

成全他之餘，大家都安樂。

不要用行動去安慰別人把口，因為，你的能力有限，他張嘴可以講足一世，你沒有青春為他苦惱。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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