新戲角色似自己　蔡卓妍被誤解唔澄清

由藝人蔡卓妍（阿Sa）及內地男星佟大為主演的英皇電影《聖荷西謀殺案》明天開畫，戲中講述阿Sa一心想逃避不倫之戀而出走往美國的聖荷西，阿Sa笑言，角色部分性格與自己算是接近：「角色不拘小節，係一個有啲亂七八糟嘅人，某部分好似自己現實生活中嘅性格，不過佢嘅內心會有更多壓抑，演出時，我只要將佢嘅感情好直接咁表現出嚟就可以。」

戲中角色面對第三者的指控時有理說不清，現實生活中的阿Sa，每當被誤解的時候，又會如何反應？她坦言：「隨住唔同年紀，會有唔同反應，年輕時覺得被誤會係天大委屈，好急同全世界澄清，但成長到某一個階段，就會明白有啲嘢並唔係三言兩語可以解釋，既然唔能夠左右到其他人嘅想法，咁就無謂多講，清者自清。」

而在壓軸的高潮戲中，阿Sa稱拍攝時心理壓力極大：「呢場戲要一氣呵成，中間唔能夠有休息、停頓，所花費嘅氣力同能量都好高，我好驚自己出錯，會對大家造成影響，所以真係要完全投入，用盡氣力去演，就算受傷都沒所謂！」現場有武術指導從旁監督，確保演員在安全的狀況下演出。