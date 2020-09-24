觸景傷情？方力申：我仲未睇過《紀念日》

游泳健將、演員、歌手、十大傑青......一路走來，方力申在不同領域都各有成就，其中「愛情四部曲」電影系列，更無疑是其事業高峰之一，但他卻坦言自己從未睇過《紀念日》，他說：「因為Paco和葉念琛，我和Stephy在2006年拍攝了《獨家試愛》，之後又拍了《十分愛》和《我的最愛》，10年後就合作了最後一部《紀念日》，但除了首映之外，我卻未曾翻看這部電影，因為這會令我回想起一些不愉快的經歷，但如今你問我今日能不能再看一次，我相信我已經可以平常地欣賞這部電影了。」

談到近年的戀愛經歷，方力申表示自己已有數年沒有拍拖，但仍有很多人對他存有誤解，認為他是一個花心的人，為此他嘗試為自己平反：「我從來想都不明白，我和一個人拍拖10年，都竟然有人說我花心。其實我一直都很難識女仔，可能是因為成長時期的陰影，小時候泳班的家長比狗仔隊還要多，而我入行初期則是狗仔隊最鼎盛的時候，就算拍拖也只能是地下情，令我習慣了保持低調。」

方力申認為，自己不是一個浪漫的人，唯一可以做的就是對感情忠誠，而結婚則是重要的人生目標，「我曾有數次戀愛經驗，但從來沒有女朋友認定我是未來丈夫，亦不會幻想婚後生活，所以當一對情侶分開，其實亦不一定是因為男方不想結婚。」在今集鷹金庫夾萬特約《娛場 x 男人的秘密》中，方力申亦分享了家中夾萬的一些秘密，不過往事，往往都只能回味。