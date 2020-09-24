本日日本：東京讀賣樂園　650萬個燈泡打造閃耀冬日

東京的樂園中，除了迪士尼外，稻城市的讀賣樂園也極具人氣，是一家大細玩足全日的好地方。每年冬天，該樂園都會舉行Jewellumination夜間點燈活動（よみうりランド ジュエルミネーション），亦是關東地區最大型的冬日燈飾活動。今年度的燈飾活動於10月22日開始，一直至明年4月4日。今年已經是第11年舉辦這個夜間點燈活動，而且一年比一年華麗璀璨！樂園的燈飾設計由世界知名燈光設計師石井幹子統籌，今年的主題是「黃金與誕生石的共鳴」，以12種誕生石包括石榴石，紫水晶，海藍寶石，鑽石、綠寶石等分為12個區域，用上650萬盞燈泡製作而成，極盡閃耀的氛圍。今季特別加入了新色「熱情珠寶色」，以紅色為基礎，添加粉紅色、橙色和石色，用來表達充滿熱情的石榴石。除了可欣賞璀璨燈飾外，還有震撼的噴水燈光Show，而遊樂園裏的摩天輪及過車山等機動遊戲還會換上燈飾，讓人多角度感受燈光魅力！

讀賣樂園「Jewellumination——黃金與誕生石的共鳴」

日期：2020年10月22日至2021年4月4日

地址：東京都稲城市矢野口4015-1