全新袋款　返工、放假點襯都得！

都會男士經常要穿梭職場及私人聚會，除要挑選合適服裝出席外，配襯的袋款往往亦令男士們好頭痛，畢竟商務場合及日常使用的袋款設計要求都有所不同，但如果襯衫之餘仲要襯埋袋就更煩上加煩。德國奢侈品牌Montblanc最新推出的Meisterstuck系列，設計特色照顧到現今商務生活型態，簡單講就係商務工作與休閒生活兩者之間並無明顯界線，因此系列的袋款設計可以一次過滿足到商務場合的實用性及休閒生活所追求的品味個性，男士們毋須要再為Weekday/Weekend襯袋而煩惱。

今個秋冬推出的Meisterstuck系列，所有袋款均用上手感柔軟且具霧面效果的Soft Grain Leather製作，各款公事包、大型背囊及旅行袋設計均針對男士日常工作及外遊需要，置物容量及收納間隔俱全，男士可以輕易將袋款配搭到商務及休閒造型當中。此外，同樣於本季登場的Sartorial系列，則用上於意大利小牛皮表面壓上十字紋製成的Saffiano Leather皮革作物料，精巧實用袋款分別配搭黑、紅、黃、靛藍、電光藍及瓷器藍多款顏色，尺寸大小適中可應付日常使用需要。

模特兒：Basia P @ Model One、Shean @ Primo

化妝及髮型：Rebecca Ng