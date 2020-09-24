張達明同萬梓良鬥戲：唔可以輸畀佢

藝人張達明及顧定軒作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒專訪，二人大談拍攝電影《麥路人》感受，顧定軒表示跟眾多前輩合作難忘，他說：「開頭接戲見到有咁多好戲之人自己都好驚，起初有啲擔心Handle唔到，戲中有啲肢體同情緒上嘅嘢都同導演、編劇傾咗好耐，其中有場戲要出手打阿嫂，我未試過打女人，初初都唔敢落手，係導演叫我狠心打落去。」

張達明表示今次首次跟萬梓良合演，他稱實在太吸引﹕「佢點演我就點去，跟番佢個節奏同Energy，唔可以輸畀佢，另外我入行唔多唔少都同佢有關，我面試第二Round，係揀咗佢曾經演過嘅《EQUUS》一段戲做畀鍾景輝睇，之後我就入咗演藝。」而張達明憑電影首度獲得金像獎最佳男配角，他坦言以前做男主角，更難有提名：「因為啲對手太強，太多高手爭，而且我演開喜劇，喜劇好難有提名，所以今次我好感恩，因為我病過，得獎證明我可以做到嘢！」

對於將來接戲方面，達明說：「我唔係普通人，我病過嚟，所以接戲前要睇下自己演唔演到，跑上跑下畀人追嗰啲真係唔得，但我依家肥番，靚仔番少少，我有講笑同導演黃慶勲講可以拍啲「攬錫」戲。」