智能助眠耳機 一戴有覺好瞓

Amazfit ZenBuds具備智能助眠減噪功能，令用戶不受外來聲音影響，有覺好瞓！售價：約HK$1,300（互聯網）

香港人生活緊張，若未能好好入睡及時叉電，假以時日人都癲！想有覺好瞓不受外來噪音影響，有人會戴耳塞瞓覺，而最近推出的Amazfit ZenBuds就將耳機與耳塞二合為一，嶄新設計榮獲今年紅點設計大獎。

ZenBuds的耳塞採用人體工學設計，能緊貼耳道，透過被動降噪技術，有效隔絕外來雜音。另一方面，它內置了睡眠監察系統，能記錄用戶的睡姿狀態、睡眠階段、心跳與睡眠質素等，健康管理程式Zepp App會製作出專屬的睡眠分析報告，助用戶了解自己的睡眠習慣，從而作出改善。

睡眠以外，ZenBuds還是一個小鬧鐘，響鬧時鈴聲漸強響起，讓用家平和地從睡夢中醒起。特設的番茄鐘工作法計時器，更懂得每隔25分鐘作出提醒，並建議小休3-5分鐘，讓用戶工作及休息之間取得平衡，從而提升工作表現。

ZenBuds能夠8小時無間斷播放助眠音律，隨機充電收納盒再額外提供7次完全充電及最多8晚睡眠偵測，就算外出公幹也可飛走充電器，相當方便！當然它也非全無缺點，例如不支援主動降噪，又沒有特殊低音技術，鬧市中聽歌就要降低期望了！