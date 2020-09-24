邊套劇最多老戲骨？《C9特工》得一個演員未過30歲

由視帝馬國明同高海寧（高Ling）主演嘅劇集《C9特工》，今個星期開播，呢套已經係高Ling連續播出嘅第四套劇，當中一班主要演員，平均年齡竟然高達44歲，除咗28歲嘅朱敏瀚之外，其他主要演員年齡都超過30歲呀！不過年齡同外表未必成比例嘅，因為演員通常都會識得保養，有唔少美魔女同不老男神，你都好難喺外表睇得出佢真實年齡㗎，加上演員當然要最重要係演技，只要套劇好睇，自然就會受觀眾歡迎啦！

眾所周知，TVB有唔少好好戲嘅老戲骨，最近唔少劇集都善用呢班老戲骨，令到劇集更加好睇，收視仲好唔錯添！就好似今年初播出，由黃浩然同李施嬅、譚俊彥等主演嘅《法證先鋒IV》，一眾主角平均年齡達40歲，劇中最年輕嘅女角係當時29歲嘅張曦雯，不過觀眾依然好受落，《法證IV》收視高達36.3點，係自2013年以嚟劇集收視之冠，所以話呢幾時薑都係愈老愈辣嘅！

講到近年最多老戲骨嘅劇集，就一定要數喺2018年播出，由胡定欣同劉心悠等主演嘅古裝宮廷劇《宮心計2深宮計》啦，一眾主角平均年齡超過47歲呀，而14位登場嘅女角，平均年齡竟然達到45歲，當時29歲嘅黃心穎已經算後生㗎啦，令到網民都不禁慨嘆「後宮」年紀老化問題嚴重喎，雖然係咁，由於一眾老戲骨「戲」場逼人，依然大受歡迎，平均收視有28.6點，成績都算相當唔錯。