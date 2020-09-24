飲過最貴嘅酒係幾錢？莊思敏廿幾萬紅酒飲完先知

除咗茅台酒升值，仲有多款酒價格創歷史新高，藝人飲過最貴嘅酒價值幾錢呢？

內地茅台酒每逢長假期都會升值，今年更有多款酒的價格創歷史新高，究竟藝人飲過最貴嘅酒係幾錢？同埋係咩場合飲過呢？

張建聲：「我飲過最貴嘅茅台，應該係上次拍《真·三國無雙》嘅時候，韓庚同我哋一齊食飯，送畀我哋飲嘅，佢個釀法係以公斤計、一大埕咁，我記得佢嗰細細埕都差唔多成5萬蚊，我諗係我人生中飲過最貴嘅茅台，入口方面都真係唔辣，係好舒服，第二朝起身都唔會頭痛，真係物有所值！」

梁芷珮：「飲過最貴嘅酒係去意大利酒莊拍攝節目，莊主開咗一支1964年嘅紅酒，支酒貴在無價，因為只係得番幾支，飲嗰陣都有啲驚，因為實在太名貴，支酒飲落去好似絲咁順滑，好難忘。」

莊思敏：「曾經飲過一支廿幾萬嘅紅酒，本身對紅酒冇咩研究，唔知咩牌子，喺朋友屋企飲，收藏咗好多靚紅酒，即興飲，後來先知咁貴，都覺得有小小唔好意思。茅台都飲過5、6萬蚊嘅，依家發現靚酒都愈嚟愈貴，如果好高興嘅日子，而朋友又好捨得，都會盡量去享受吓。」

吳偉豪：「其實我冇飲過好多款酒，更加唔會買貴酒飲，因為根本買唔起。但都試過有人請我飲酒，不過唔好意思問幾錢，咁我都飲過靚嘅威士忌，自己喺免稅店買嘅，不過都唔係咩貴酒。」