Ferrari Portofino M　10大必知！

Ferrari全新Portofino M屬Portofino的革新版，擁有620cv最大馬力，較Portofino多20cv。（互聯網）

法拉利(Ferrari)全新推出以基於Portofino開篷2+ GT打造的全新Portofino M。當中「M」源自意大利單詞Modificata，顧名思義即Portofino的革新版。

「拉利」迷10必知！

1/.所搭載的3.9L V8渦輪增壓引擎經重新調校，最大馬力620cv(+20cv)，最大扭力維持760Nm，不過高扭轉速範圍由原來的3,000-5,250rpm進一步擴闊至3,000-5,750rpm。

2/.所搭配的F1雙離合器波箱亦由七前速升級至全新的八前速，完成0-100km/h及0-200km/h 加速分別僅3.45秒(-0.05秒)及9.8秒(-1秒)。

3/.首次為GT Spider車型引入RACE模式，使原本只有Wet/Comfort/ Sport/ ESC-Off駕駛模式選擇的manettino旋鈕，增多一項選擇。

4/.制動踏板壓力具可調節性，同時減少了約10%的踏格板距離，可制動過程中實現更精準即時回應。

5/.環繞式設計頭泵把，設更凌厲的立體進氣口；前輪拱前方新增一個小通風口，進一步降低空氣阻力；面罩配上全新鋁製飾條；腳下配上20吋鑽石切割輪圈。

6/.引入移除了消音器的全新排氣系統，後擴散器重新設計及提供定製碳纖維後擴散器選配。

7/.換上更細更具層次感的雙TFT數碼儀錶板設計，並首次採用中空式的上中下三層結構，中空部分旨在減輕下層承載重量。

8/.專屬座椅採用創新鎂質架構，配上超纖薄靠背造型。

9/.前乘坐席前方可加配7吋觸控屏，與配備Split View分割視圖功能的中控主屏幕直接互聯，方便乘客輕鬆揀歌、瀏覽導航資訊和選擇新的興趣點(POI)，例如：餐廳，將其自動加入預設路線中。

10/.提供一系列新增選裝配置，包括ADAS高級駕駛輔助系統及通風/加熱座椅等，進一步提升駕乘舒適度。