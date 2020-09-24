小鬼爸60歲慶生　女友峮峮複製全家福

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於本月16日猝逝，小鬼生前與好友柯有倫、竇智孔合作了友情之歌《扛得住》，他的遺作花絮今日在網上平台曝光，見當日三人在錄音室開心打鬧暢聊，又唱又跳，各自拿着樂器伴奏，兄弟情盡現。

從花絮中見他們一起愉快吃着便當聊天，小鬼分享讀書時的趣事，模仿着當年他在學校拿紗布把手綁起來，被教訓時，他打趣說：「我的手被封印住了。」令人笑爆！個性活潑的他是大家的開心果，他的突然離開，這個愉快錄音短片，正好當作是最後的紀念。

另外，今日是小鬼爸爸60歲生日，小鬼的妹妹黃婷婷於社交網上載一家人為爸爸慶祝生日的合照，見小鬼女友峮峮也有現身，見他們坐在梳化上留影，與昔日小鬼一家四口合照時的位置一樣，峮峮更做出與小鬼當時一模一樣的動作，以表示代替男友延續孝心，令人相當感動。相中見黃爸爸展露笑容，似乎已收拾心情。

黃婷婷留言：「爸，今年生日比較難熬，失去的同時我們獲得的更多，只希望你能好好的，身體好好的，心情好好的，生活也過得好好的。你好我們就好，爸生日快樂，我們愛你。」

而小鬼多位好友，包括許瑋甯、楊丞琳等，亦有透過視像通話向小鬼爸送上生日快樂。