呃公司生疱疹攞假秘撈　車保羅輸身家欠老婆一個婚禮

車保羅曾經是影圈綠葉王，一日趕七組，拍戲忙到冇時間去銀行，但因好賭輸身家，坦言欠老婆一個婚禮。

近年轉行做街市監督的藝人車保羅亮相香港開電視節目《開工大吉77》接受苑瓊丹訪問，車保羅話正職困身，亮相幕前要遷就時間：「做街市監督，返工要着制服、反光衣，唔可以亂咁請假，啲人約我拍嘢都要下午先得！其實都冇咩尷尬，要做咪做囉，由細到大我都做過好多行。」

談及影圈的風光年代，每日現身不同劇組，但因賭博而失去所有：「當年忙到組接組，我大概風光咗十年左右，真係忙到去銀行入錢都冇時間，每日一起身唔係問去邊度開工，而係問朋友收工去邊度玩！不過我賭錢，冇做咩投資，最終咩都輸晒。」

簽約亞視成為藝員後，因隱暪「秘撈」拍電影被揭搞到周身蟻：「有人搵我拍戲，我就呃公司『生疱疹』，要去北京醫病，公司畀我走，到我拍完返香港，葉蒨文喺機場東面出閘，我行西面，點知佢見到記者要做訪問，就話剛剛同完亞視嘅車保羅拍戲，咁就成件事穿晒。最終都要返公司認錯，被扣一個月糧，同時又畀稅局查封戶口，我當時心諗真係玩完喇。」

車保羅因為「講大話」而離開電視圈，於影壇打滾，因誠信令事業跌入谷底：「當時冇錢請助手，自己又冇Mark清楚檔期，搞到失場，呢啲醜事傳千里，開始冇人搵我拍戲，靜咗足足六個月，我都開始諗吓係唔係要轉行。」

除了演藝工作，車保羅多次提及菲籍妻子，二人生活相當甜蜜，亦掌管了車保羅的財政大權：「當年我搵佢做鐘點執屋，啲錢周圍擺，佢就提我收好啲錢，我覺得呢個女人唔簡單，開始試吓佢，發現啲錢冇少到，仲好齊整咁擺好，我對佢都開始動心。後期我經濟唔好，周圍問人借錢，佢幫我記住借咗邊個錢，要還畀邊個，到今時今日，我爭佢一個盛大婚禮。」