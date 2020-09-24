首晒透視裝　徐頴堃密謀進軍樂壇

藝人徐少強與雪梨的女兒徐頴堃（Erica）受邀為服裝品牌的秋冬季新裝拍宣傳相，超模上身專業演繹多套服裝，其中有着透視衫晒健康性感。Erica笑言之前較少接觸Modeling工作，簽了新公司之後就作多方面新嘗試。

為了讓整個拍攝更流暢，她於前一晚已做定功課、諗定Pose︰「當然影嗰陣會信任導演、造型師等成個團隊，佢哋會指點我點做。（可以Sexy？）暫時都未有太Sexy嘅情況，覺得每一套都有佢嘅特色，今次嘅透視裝都接受到。」

自認慳妹的Erica，指平時好少買衫，私下對衣着亦冇要求，牛仔褲加T-Shirt走樸素路線，所以好開心今次可以有好多新「衝擊」︰「試到唔同嘅造型，順便扮吓靚，自己比較為食，買嘢食多過買衫。」

講到她於疫情之下工作仍陸續有來，她指好感恩，希望趁有機會學多啲、試多啲，近日更首次拍攝MV，不過竟然令她大叫怕怕︰「第一次認識ONE PROMISE（樂隊）、喺完全未認識之下就要整蠱個主音，話佢淋完雨好臭，其實係佢嘅隊友嘅意思，唔關我事㗎，哈哈！希望佢對我嘅第一印象唔係差，後尾發覺得佢哋四個都好玩得。」

問拍MV有何挑戰？她說基本上跟拍戲差唔多，但就冇諗過拍一個MV都要20幾個鐘︰「係一個好認真嘅Project，喺MV入面有倒帶拍攝鏡頭、喊戲，有好多挑戰，如果之後去唱K就可以點呢首歌，見到自己應該會好興奮！」

問之後有意走音樂路？Erica表示交由公司決定，同時透露稍後會跟音樂頻道合作拍Cover︰「真係從來都冇試過，為咗呢個Cover，專登搵咗好朋友Kellyjackie（陳曉琪）教我一堂唱歌，佢好好，畀咗好多意見我，雖然係臨急抱佛腳，但我覺得係一個好好嘅嘗試。」