米蘭時裝周：文藝戲劇啟發　簡約美學元素

在新冠肺炎疫情下，時裝界無可避免受到影響，但Show Must Go On，時裝周依然繼續。

近日揭幕的米蘭時裝周，絕大部分品牌已轉換網上直播形式進行，只有少數堅持辦實體騷，Max Mara正是其一，且看且珍惜。

Max Mara秉承文藝復興時期不屈不撓的女性精神，將Woman Power進行到底。品牌2021春夏騷靈感之一源自Corin Sworn，她是2013至2015年Max Mara女性藝術獎得主，受意大利文藝復興劇院啟發，創作出多媒體裝置《Silent Sticks》，呈獻一部意義深遠的即興喜劇。品牌從Sworn戲劇服飾中擷取鮮明生動的美學元素，並將之融入風格時尚的系列設計。

在文藝復興新風潮席捲下，新款廓形應運而生，短款風格簡約，長款剪裁寬鬆。開衩袖口與露肩剪裁是為新作標記，經典廓形大衣與孖襟長褸的袖子採用開衩設計，由肘部開始分叉開至肩部，宛若披肩，給人風姿綽約之感，氣度非凡；條紋上衣則結合開衩手袖及露肩，為剛陽的服裝注入嫵媚性感，而圓領或一字領領口飾有繁複華美的皺褶，再現十六世紀肖像畫中的復古風情。新作調色板以中性的黑、灰及卡其色為基調，偶而穿插淡藍與淡綠，令系列柔化不少，加上金色圖案錦緞拼貼及撞色花邊，巧妙呼應曼托瓦公爵宮（Mantuan Ducal Chamber）的鍍金紋飾，同時增添瑰麗感。