Gin Lee唱Live「破功」忍唔住喊　

環球歌手Gin Lee（李幸倪）今晚舉行第五回「GIN LEE MUSIC SUITE」線上音樂會，是次主題是「男人KTV」。今日她一改平時作風，跟網友不停聊天，笑言因之前4集被投訴只唱歌不聊天。有網友問她是否咪霸？她笑言：「我唔係咪霸，鍾意唱K，但尷尬嘅係，朋友約我，但佢哋又唔唱K，淨係聽歌，朋友話我喺度點唱，所以通常我等到冇人唱我先唱。」

她透露希望年尾出碟搞個大型騷，網友叫她再開紅館，她即謂：「好想呀！到時我開約定你哋喺現場。」之後身在馬來西亞的嘉賓方泂鑌（Abin）出場，兩人隔空合唱《壞人》，Gin Lee開心謂終有機會合作，方泂鑌就謂本身在台北，但新年時回了檳城過年，之後因爆發疫情，所以就一直留在老家陪家人，Gin Lee即謂已蠻長時間沒回去，很想念。

之後Gin Lee透露自己未試過唱K唱到喊：「我有少少似男仔，唔易畀人見到喊，唔會用呢個方式表露唔開心，會匿埋自己唱歌喊，但呢首歌好有feel，呢幾日練習好辛苦，因為每次唱都會喊，喊完又唱，唱完又喊，喊到眼腫，但大家未必睇到，哈哈。」之後她深情唱出《你還要我怎樣》，期間見她眼泛淚光，最後終於「破功」流淚，笑言：「忍到最後一個音眼淚先流出嚟，歌詞好變態、好感動，太誇張，屋企唱好多次都喊。」邊抹眼淚的她坦言：「可能今年發生好多事，有個轉變，感性啲，好多時都會被音樂同歌詞牽動情緒，但大家唔使擔心，搵到方法紓發情感同壓力好嘅。」接着她收拾情緒，High爆唱出《活着VIVA》，最後嘉賓許廷鏗扮侍應捧果盤出場，他笑言通常唱K最後一首歌都是唱《勁歌金曲》，然後兩人即hyper合唱此曲。