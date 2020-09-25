東方日報C2：方力申對Stephy未忘情　情書CD鎖夾萬

方力申與鄧麗欣（Stephy）的10年愛情長跑，隨着一句「對不起，讓大家失望」而作結，分手後，Stephy不止一次在人前落淚，而小方則背負「花弗」之名。事過境遷，自詡對感情忠誠的小方透露，夾萬收藏了很多紀念卡，甚至某人的CD，眾多舊愛中誰是「我的最愛」，隨着這些珍而重之的舊物呼之欲出！

有「飛魚王子」美譽的方力申，由退役泳手成為藝人，入行20年來既拍戲又唱歌，甚至主持都做過，他在繽FUN星網昨日推出的鷹金庫夾萬特約《娛場Ｘ男人的秘密》節目中暢談演藝事業，他笑說：「我冇乜低潮過，因為我發覺我冇高潮時候！」他承認由葉念琛執導、與Stephy主演的愛情系列電影，令他登上事業高峰，但他說：「可唔可以再好啲？我覺得都可以再高啲嘅。」

小方入行後最為人熟悉的，一定是與Stephy的「童話故事」，當年一對金童玉女於2016年宣布10年情玩完，如今Stephy亦已情歸台灣藝人「王子」邱勝翊，小方說：「啲人話我花弗，我都唔明我點花弗！我同一個人拍拖10年，憑乜嘢話我花弗！人生中約會過嘅女仔，一隻手都數得晒。」

對伴侶忠誠

每段情都「明愛暗戀」，小方解釋有苦衷：「其實我識唔到女仔，細細個游水，家長仲多過狗仔隊。到我入行，係狗仔隊最勁嘅時候，根本就地下情到不得了，一路慣咗低調，好驚人哋見到。」如何對女友「補償」？他說：「可能我唔識做啲好浪漫、製造啲好Sweet嘅嘢畀個女仔，我唯一做到嘅嘢，就係對感情忠誠。」

除了專一，原來小方亦非常長情，他透露家中夾萬內沒貴重物品：「多數都係私人感情嘅嘢，聖誕卡、情人節卡、生日卡、周年卡……3周年、5周年、7周年。（有冇收藏自己嘅處男作《就是這麼愛你》？）梗係冇啦！我嘅CD使乜啫！人哋嘅CD就有，梗係嗰個啦！仲有邊個啫！」他亦有收藏NBA球星的簽名物品，包括「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）及今年初意外喪命的高比拜仁（Kobe Bryant），當中米高於1986年新人時期的Rookie卡，由購入時的3、4萬元升值至現時約16萬元。

從未傾婚事

與Stephy情盡，有傳是因小方拍拖10年來從未求婚，他澄清純屬誤會：「從未有女朋友同我傾過結婚同生B問題，當一個男仔同女仔拍拖長時間但又分開時，一定係話個男仔唔想結婚。」雖然沒有女友恨嫁給他，但他仍信心十足說：「將來一定會完成結婚人生大事！」對於小方至今仍珍藏她的物品，未知Stephy聽到有何反應？可惜截稿前她未有回覆。

場地：Pier 1929@灣仔碼頭

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