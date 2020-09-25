生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 前面的路雖然很難走，但不要害怕，試着以理性的溝通，找朋友幫助。

牛：↓ 是日沖煞，工作壓力增加，若能提早進行計劃，問題會比較易得到解決。

虎：→ 今天雖過得平靜，但總覺得很寂寞，做點有興趣的事情來打發時間吧！

兔：↑ 昨夜能安睡使你今天心情好，連你身邊的朋友也可感受到，快樂的一天。

龍：→ 工作上可能和同事出現溝通不良的情況，宜多加小心，千萬不要大意！

蛇：→ 你有時實在想得太多了，令簡單事情複雜化，有時不必太在意別人眼光。

馬：★ 今天很有創造力，你對未來突然有許多想法和計劃，有助工作或學業。

羊：↓ 運氣並不怎麼好，特別是工作上，如果真的要成功，非加倍努力不可呢！

猴：→ 也許你覺得同事很麻煩，但如能包容，便能化解誤會，有助事業發展。

雞：→ 對金錢的控制相當混亂，凡事三思，不要因衝動而購買東西，徒添後悔。

狗：→ 有小麻煩出現，對你造成困擾，不要嘗試獨自承擔，還是找人幫忙吧。

豬：↑ 今天工作得相當機靈，但有些時候也要含蓄一點，太出風頭可能招麻煩。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌