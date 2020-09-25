預測：月底前，醫療、商貿、交通、政治等相關問題及廣泛事故或會較頻。

白羊：士氣和鬥志雖帶點不穩，但體能稍佳，有助維持工作進度。財運較佳，利開單等。

金牛：人緣及桃花運較旺，親子及感情關係將較和順，多約會、多聚會，有助增進情誼。

雙子：情緒較佳，家庭運回升，宜善用公餘，回家吃飯，多予關懷。精神稍遜宜多放鬆。

巨蟹：戀愛運雖帶點不穩，但辭令及思考力較佳，多聆聽、多交流，助增進溝通與情感。

獅子：體能不穩，工作壓力或較明顯，宜多放鬆。財運較佳，靈活處事，有利開單等。

處女：人氣較佳，人緣及桃花運回升不少，親子及感情關係較佳。開支較大，需多節約。

天秤：情緒及家庭運持續不穩，但精神較佳，耐性較強，多作協調，將有助改善溝通。

天蠍：社交運佳，但應酬聯誼等或較費身心氣力，若感疲倦宜多休息，避免熬夜或緊張。

人馬：事業及正財運稍佳，求職、轉職、會客、面試等，議價力較佳，但需保持踏實。

山羊：人氣雖帶不穩，但人緣及桃花運稍佳，出門等利招引艷遇，單身人大可牛刀小試。

水瓶：情緒及家庭運持續較佳，體能及身心狀態回穩不少，健身、減肥等，成效較佳。

雙魚：戀愛運回升，感情關係和相處情況將較和順，多交流有助提升默契、了解和情感。