【營事檔案】花甲蒸水蛋　鮮味無窮

蒸水蛋是大人及小孩都喜愛的家常菜，加入花甲不但更見鮮甜，亦能增加鐵質等營養吸收呢！（作者提供）

蒸水蛋方便又容易煮，不少人都喜歡，而今次和大家介紹的花甲蒸水蛋，比起傳統的蒸水蛋更為鮮味。而且花甲比起蜆肉較少沙，亦較容易處理，作為家常菜色亦是不錯的選擇。

花甲 蘊含豐富鐵質

今次在食材的選擇上用了花甲，味道十分鮮甜，同時花甲亦含有豐富的鐵質，每100克煮熟的花甲便有大約2.8毫克的鐵質，鐵質能幫助身體製造紅血球，為體內提供氧氣，當身體缺乏鐵質時，容易令臉色蒼白，感到疲勞，注要力不集中等，適量的鐵質攝取對女性和孕婦尤其重要，能幫助預防缺鐵性貧血，維持身體健康。

維他命B12 促進紅血球形成

此外，花甲亦含有維他命B12，礦物質例如鉀和硒等。維他命B12能幫助促進紅血球的形成，更能有助改善睡眠品質。其次，每100克的花甲亦含60.9微克的硒，已經能滿足美國國家衞生院所建議的每天攝取量55微克。硒質是一種抗氧化物質，幫助預防脂肪的過氧化，避免血栓形成，幫助預防心血管疾病。但要留意，每日人對硒的上限為400微克，長期攝取過量則容易引致毒性。

【花甲蒸水蛋】

材料：

花甲 半斤

雞蛋 3隻

葱粒 1湯匙

雞湯 200毫升

鹽水 500毫升

調味料：

豉油 1茶匙

做法：

1.先將花甲浸在鹽水中約30分鐘。

2.把花甲隔水蒸約2分鐘至全部都開殼。

3.打發雞蛋，加入雞湯拌勻。

4.把雞蛋過篩兩次。

5.把水蛋鋪上錫紙大火蒸約5分鐘。

6.放上花甲再蒸約3分鐘，灑上葱花便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。