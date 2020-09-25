TOKIO出道日借酒消愁　山口達也醉駕獲釋

日本尊尼組合TOKIO的48歲前成員山口達也，兩年前因醉吻未成年女高中生而被事務所炒魷後，本周二早上又涉嫌醉駕被警方拘捕。

山口達也被拘留兩日，於昨日當地時間晚上約10時多獲釋。戴上黑口罩、穿着被捕時同一件黑T恤的山口，離開警察總部，並登上七人車直抵寓所。他在警員陪同下進入寓所接受調查。約1小時後，警方從屋內帶走一箱物品離開。

山口於本周二早上約9時，駕駛電單車至東京練馬區櫻台的十字路口，撞向正停在燈位前的一輛汽車，意外中未有人受傷。山口其後經過酒精測試，證實酒精濃度超標，他承認在前一晚飲了5至6杯燒酒。據知事發前一天正是TOKIO的出道26周年紀念日，懷疑山口獨自在家中借酒澆愁。昨日下午，檢察廳曾由申請延長山口拘留，但未獲東京地裁批准。

而6月離巢的前尊尼男星手越祐也，昨日在其頻道上載以「緊急 有關山口達也的查詢殺到」，長約8分鐘的短片乘機抽水。手越承認山口所做事是不對，並希望對方能好面對自己，他又稱讚山口是出色的人，並會按原定計劃與對方在農業上有合作。