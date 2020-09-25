腎陽足，溫宮散寒，自然能遠離痛經、抗老保青春，因腎陽虛和宮寒而引致的假肚腩亦消失。(客戶提供)

【特約報道】很多女孩子都有同樣的問題：「我明明做好多運動、又有控制食量，點解偏偏減唔走肚腩？」其實這情況很可能是假肚腩，屬於中醫學上的「腎陽虛」，症狀包括：小腹肥腫、下腹冰冷、腰痠背痛、頭暈。

「寒為陰邪通於腎」，意指是寒邪最易傷腎。腎為水臟，負責體內水分的代謝，最怕寒邪。寒邪主收引凝滯，一旦損傷了腎陽，則血液運行不暢、閉阻經絡，氣不通則痛，血不通則腫，繼而全身浮腫、易感疲倦、腰膝痠軟及關節腫脹。

腎陽氣虛又傷及子宮，腎陽虛所生之內寒會停滯在胞宮。腎陰虛，則子宮寒，氣滯血瘀，易引起很多病痛，例如經期不適、膚色晦暗、小腹肥腫、影響懷孕等。更甚的，當子宮長期寒冷，大腦會接收到子宮說「我很冷」的訊息，便會調動脂肪集中到子宮四周保暖，造成一個脹鼓鼓的假肚腩！假肚腩人士的新陳代謝亦相對較慢，久而久之身體累積更多脂肪而形成真肚腩。

腎的陽氣是人的生命之火，溫暖全身、養護子宮，所以要減走假肚腩，首重「溫腎陽」。

熱邪傾向往上半身走，寒邪傾向往下半身走，一般人多處於「上熱下寒」的不健康狀態。寒涼可以艾灸，艾灸「八髎穴」，能消除中焦的阻礙，讓上焦的火氣往下走，減少上部的熱，同時溫暖身體下部寒冷的器官，等於直接給腎和胞宮加熱。胞宮的功能是否正常，直接取決於腎的陽氣是否充足。八髎穴是女性福穴，是胞宮的反射區，容易得氣、易有灸感，能有效向胞宮傳導熱力，打開盆腔氣血，達到溫補腎陽、滋養胞宮的效果，對於腎陽虛引起的胞宮機能不足，也有很好的調補效果。

之前疫情關係公司停業個半月，我未能回公司做溫宮療程，就勤力食用補腎暖宮食療。我每日一定飲用圓棗補茶和壯健補黑粉，桂圓和紅棗有溫氣補腎、養心安神功效；壯健補黑粉由多種補腎黑色食材如黑豆、黑糯米、黑棗等製成，即沖即飲，暖身又溫腎陽。每日各一包，腎氣源源不斷、正氣更強、溫宮養陰。

腎陽足，溫宮散寒，自然能遠離痛經、抗老保青春，因腎陽虛和宮寒而引致的假肚腩亦消失。

溫宮療法：能刺激女人的福穴「八髎穴」，達到刺激胞宮、激活胞宮、滋養胞宮的效果。

圓棗補茶：桂圓紅棗，溫氣補腎、養心安神，任何體質人士也適合。

壯健補黑粉：由多種黑色食材包括何首烏及黑豆等製成，固腎益精、烏髮美肌，內外養腎藏精。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。