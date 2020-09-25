迷你公事包　定係一舊磚？

dunhill今季最新推出的Lock Bag，可見證到dunhill昔日設計基因的傳承及進化。（互聯網）

自從Mark Weston於2017年入主品牌成為創意總監後，英倫經典時裝品牌dunhill就逐漸從以往沉悶紳士形象轉變成為結合傳統與前衞的嶄新輪廓，除了顛覆一系列男裝服飾設計外，品牌所推出的配飾系列亦同樣讓人耳目一新，將英倫風格以現代優雅方式重新演繹。秋冬季度最新推出的Lock Bag，就可以見證到dunhill昔日設計基因的傳承及進化。

dunhill Lock Bag設計採用了充滿個性及玩味的獨特外形，其盒裝設計靈感正是源自品牌昔日經典的公事包設計，呈長方盒狀的立體外形以耐用富質感的Calfskin製成，分別有黑、藍及紅三色選擇，袋面均配上拋光黃銅鎖扣作開關，內裏容量足以收納iPhone、卡片套及鎖匙等隨身小物，並附有可拆卸肩帶方便作斜孭及手提方式配襯。除了推出皮革版本外，更有採用雷射切割飾片（70% Aluminium及30% Brass）製成的金屬版本同步登場，限量發售的金色AD Brass及銀色AD Silver設計表面分別飾有大麥紋及「dunhill」長尾標誌圖案，以前衞形象向品牌標誌性的dunhill Rollagas打火機致敬。