放工Chill一Chill　歎期間限定特色雞尾酒

雖然4人限聚令延長至10月1日，但大家都可以偷偷閒，與「三四知己」放工飲

番杯酒吹吹水放鬆一下。近日有唔少餐廳酒吧推出限量版或特色雞尾酒及美食，讓巴絲打都可以歎番杯Chill吓！

聯乘混合滋味

位於西營盤嘅人氣居酒屋Okra香港與銀座式威士忌酒吧Mizunara：The Library合作，由即日起嘅星期一至六、下午4時至晚上10時，於Okra上層的Omakase位置推出期間限定嘅限量版雞尾酒及開胃小菜（Otoshi）。由居酒屋大廚Max Levy與酒吧首席調酒師遠藤真彥Masahiko Endo聯手炮製雞尾酒便當Cocktail Bento，有一杯威士忌雞尾酒和3份開胃小菜或日式小吃，當然，大家都可以額外於餐牌點選飲品及食物。

意式清新韻味

雞尾酒都有分「國籍」？非也，只係西營盤同區另一間意大利餐廳LucAle特意推出多款清新意大利雞尾酒特飲分甘同味啫！好似餐廳招牌嘅LucAle Spritz，就以23種生長於意大利北部著名加爾達湖（Lake Garda）嘅草本植物製成嘅獨特手工苦酒Sirene Liquor為基調，配以是一款獨特的手工苦酒，配以氣酒酒及梳打水調混而成，與水牛芝士嘅味道甚匹配；還有Spritz、Mandarinetto Spritz等，酒迷可不要錯過！

神秘力量加持

中環人氣雞尾酒吧ROOM 309與本地氈酒蒸餾廠Two Moons Distillery將由9月28日起至11月14日合作推出五花茶乾氈酒雞尾酒及塔羅主題，期間限定雞尾酒有散發夢幻氣色嘅Full Moon Ritual、容易入口嘅Re-Enchantment、帶有草本味道且口感順滑嘅Wild Intuitives，以及五花茶乾氈酒純正味道嘅五花茶氈湯力共4款。活動期間，首位本地女蒸餾師Dimple Yuen會每兩個星期的星期三晚上到酒吧與客人分享氈酒奧秘，而塔羅師Olivia Luk更會逢星期四晚上為客人占卜解答心中疑惑。