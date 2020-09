泳兒MV跳貼身辣舞　男友監場慌死女友蝕底

歌手泳兒(Vincy)的新歌《溝渠暢泳》創作靈感來自英國詩人Oscar Wilde的名言:「We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.」她認為這是一句很大鼓勵性的說話。Vincy透露收到歌詞自己在家中練歌時一度爆喊,她說:「非常之有血有肉,雖然佢嘅描述得非常之抽象,但有好多句字我覺得係直插入我心裏面。」

MV中,Vincy飾演男主角心中的陰暗面,要令男主角馴服於她,導演Matthew要求二人以舞蹈表現出來,因此MV中二人有不少親密接觸,Vincy笑說:「導演話要同佢跳舞,其實前幾日我睇到reference嘅時候,我以為係一隻好優雅、好似跳華爾茲呢啲舞,點知一埋位原來係要貼身咁跳。因為MV入面我係要控制佢,而佢係一個冇靈魂嘅人撻咗喺我身上。初初都有啲尷尬,頭幾shot係有啲崩緊,慢慢就進入咗狀態。」跟男主角跳貼身舞,問到Vincy是否得到男友批准?她說男友有「監場」:「佢都喺現場……幫我整頭,哈哈。」