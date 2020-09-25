【邊煮邊傾湊仔經】楊千嬅谷祖琳大談在職媽媽辛酸史

天后楊千嬅在抗疫期間享受烹飪樂趣，不時將煮食片段分享到社交平台，有見及此她親自策劃開設一個頻道「楊千嬅MY LIVE TV」，命名為『千言．慢煮』，每集邀請不同嘉賓無所不談、邊煮邊傾，明晚正式上架，她邀請了靚媽級的谷祖琳（小谷）擔任頭炮嘉賓，在節目中二人分享在職媽媽的心得及湊仔樂，千嬅更煮出仔仔Torres最愛食的蛋包飯。

千嬅與小谷談到湊仔經特別有共鳴，對於做媽咪的為了工作而未能專心照顧子女可會有些內疚感？小谷認為不應因此而自責，即使24小時陪着亦不代表是好事，她覺得身教才是最重要。千嬅自言為人母初期很緊張，她形容好似讀兒童心理學一樣，有時她反省會不會逼得太緊呢？她是不可以做怪獸家長的！千嬅覺得現在時代不同，大家追求的境界比以前高。她笑說：「其實要贏在起跑線係有啲大鑊，有時令到家長會諗多咗！」

小谷這個民主媽咪認為不能過分照顧子女，因為有時她見到女兒十分依賴，做任何事也伸手叫人幫手，她說：「有次阿女用ZOOM上堂做功課，佢遇到唔識嘅問題就來問我，其實有時我都唔識點解答，我叫佢去問SIRI（手機語音助理）啦！我雖然係你阿媽，不過我唔係一定叻過你，依家啲教學方法同以前唔一樣。」

千嬅和小谷認為在職媽媽未能全天候照顧子女，所以對老公亦一樣，有時可能會疏忽了他們，做老公的又是否有投訴呢？千嬅說：「個仔發燒我會好緊張，如果燒到40度我會成個人癲晒，不過老公會冷靜啲，等個仔好番，丁生會話其實我都會發燒㗎！」小谷笑謂，丁生是想嗲吓老婆而已！小谷又說：「有啲朋友嘅老公係會詐型，話仔女出世後就冇理過佢，如果佢同我講就一定同佢開拖，我會好嬲，因為娶個老婆返嚟咁緊張你啲仔女，要跪喺度拜多謝佢啦，唔該啲老公醒啲，幫老婆分擔吓，唔好搞咁多嘢！」