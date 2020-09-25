林利封口唔講戴蘊慧　太太爭產風波交由律師處理

藝人林利為健康產品拍攝廣告，首次為此品牌拍廣告的他透露特地從台灣飛回來拍，故要隔離14日，下周要再繼續去台灣搞搬新屋事宜，下月又要再回港照顧媽媽，不停港台兩邊走的他笑言要不停隔離14日。問到今次酬勞滿意？他笑言：「OK。（包埋機票？）全部包晒。」身為直腸癌過來人的他亦謂最主要是自己有用過此品牌產品，更有說服力。問到現時身體狀況？他坦言：「OK，如果5年內冇復發就冇事，依家都2年。（覺得愈嚟愈好？）身體感覺慢慢有番力，本來冇氣冇力，所以之前拍戲先會暈。」他又透露現時生活習慣變得慢活，夜晚很早睡覺，夜晚拍戲都不會接，飲食都變得清淡。

講到太太與兩個姐姐分配爸爸遺產風波一事，他表示可能要打官司：「本來佢爸爸遺產係3個女平分，但依家佢兩個家姐就佔有晒，啲親戚都睇唔過眼，想幫佢做證，依家交畀律師搞。」而講到戴蘊慧之前與他因「鎮家靈芝」爆罵戰，他即謂：「唔好講啦，我覺得係笑話，唔想回應。」

至於講到好友呂方榮升人父，他笑言：「我一早知，忍咗好耐。（你都想生？）都想，依家都係50頭，都仲有機會，試吓先。」