紅星熱捧　人氣五角星

五角星自古以來都帶着好多不同含意，於宗教歷史、軍階徽章以至國旗都可以見到，但如果放眼於當下的銀器潮流，五角星與美國銀器品牌CODY SANDERSON之間差不多已畫上等號。雖然主理人Cody Sanderson的成長背景大可以明正言順以「名門正宗」印第安銀器品牌自居，穩穩陣陣去製作「羽毛」及「老鷹」等銀器「吸金」，但於新墨西哥州出生並於亞利桑那州成長的Cody Sanderson決意走出屬於自己的銀器之路，選擇以五角星作為品牌標記，以傳統製銀工藝結合現代化的設計技術，將CODY SANDERSON打造成深受無數中外紅星追捧的「星」級銀器品牌。

雖然Cody Sanderson成長地方正是印第安部族Navajo聚居地，但他為品牌所設計的銀器並未如預期般帶有強烈印第安色彩，反而用上不同設計的五角星作為主要設計，而且其銀器技術並不局限於傳統方式，會用上電腦化的立體繪圖技術模擬出銀器作品完成後的樣貌，甚至會研究人體關節於佩戴戒指及手鈪時的實際情況。因此CODY SANDERSON推出的戒指內圍都並非圓形，而是略帶方形，目的就是方便佩戴時可以避開手指關節位，這些關乎日常佩戴時遇到的舒適性，是市場上普遍銀器品牌所忽視的問題。

單靠合乎人體工學的銀器設計，確實不足以讓CODY SANDERSON近年可以於銀器界及潮流界備受追捧。能夠讓品牌於亞洲地區變得炙手火熱、無人不識的「推手」，正是日本時裝設計師宮下貴裕。他除了入手不少銀器作品佩戴外，於2013年更以個人品牌與CODY SANDERSON推出聯名系列。及後包括：木村拓哉、G-Dragon、TaeYang及秋元梢等等等等潮流界紅星亦先後佩戴，令CODY SANDERSON的人氣從日本開始延伸至亞洲。是次由本地銀器名所vinavast所引入的新作包括：戒指、手鈪、吊墜、手鏈及褲鏈均用上五角星作主打，並加入鏤空及浮雕細節，讓本身已經相當立體的銀器作品更顯豐富層次。