IB攻略：2021年IB畢業生應該如何部署考試？

新冠肺炎近日有回升迹象，同時學校亦都宣布可以面授復課，處於兩難之間。新冠肺炎當道，首當其衝的一定是2021年IB畢業生，因為IB大考將在明年5月舉行。同學應該如何準備？

IA，EE和TOK分數不能輕視

筆者聽聞上年不少學生上年因為新冠肺炎取消考試，本身預計分非常高分可望達42/45，最後竟落得35/45，低了足足7分，原因就是計算方法不同了，校內成績看重了IA、EE、TOK內部評核分數，導致有此落差。IA即是International Assessment，本身佔比例是總分的20%，然而EE和TOK則佔了IB總分的3分。不過新冠肺炎改變了考試計分模式，筆者亦都不清楚實際佔比變了多少，可以肯定的是，一定比以往多。

IB大考競爭比往年大

正正因為上年不少IB學生沒有考試，就已經定奪的IB分數，產生很多不公的情況出現，不少學生都選擇了重考IB，有可能會影響今年IB考生的分數，因為多了人重考同一個科目，變相競爭一定大了。試想想如果往年預計分Level 7 的學生，最後因為肺炎被當做了5分，這位學生一定心生不滿，絕對會重考，由於IB考試是Curved Based（俗稱：拉Curve），競爭愈強，意思即是分數要愈高，例如過往只需要考到75%就可以拿到7分，今年可能要80%。

校內模擬考試極度重要

當然各位IB學生都不要輕視新冠肺炎的殺傷力，始終未有疫苗，新冠肺炎隨時可以重新爆發，同樣IB 2021年考試可以取消，所以同學如果拿了條件取錄，更要緊加溫習，全力以赴每個校內考試，因為當IB考試取消，學校就會需要你全部的考試成績做為最後大考分數的考量，稍一不慎，你可能會重蹈上年IB學生覆轍，雖然預計分高分，最後卻被學校Downgrade的厄運。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣