本日日本：粉絲必搶！村上隆為Perrier畫靚樽

法國有氣礦泉水Perrier繼之前與Andy Warhol及Salvador Dalí合作後，最近又與另一位大師級人馬合作，他就是日本後現代藝術家村上隆，於11月推出聯名有氣礦泉水。村上所設計的瓶子包括銷售期至2021年春季為至的期間限定款式（分別有330ml瓶裝、750ml瓶裝及330ml罐裝），及數量限定的Deco Bottle款式（分別有330ml瓶裝及750ml瓶裝，各限定3,000支）。當中焦點非Deco Bottle莫屬，330ml瓶裝上可見到村上隆筆下為人熟悉的KaiKai & KiKi兩個角色，而750ml瓶裝則是滿滿的七彩太陽花，而且這兩款的圖案都是直接印在瓶身上！品牌希望透過這個合作，拉近一般大眾認為藝術是很遙遠的距離。村上隆更特別為了這次聯乘製作了動畫短片，他表示今次的合作不僅是跨界別的藝術，更是18歲那年浪漫的回憶——話說學生時期村上隆跟女生約會時點了一支Perrier，但他誤以為那是啤酒，喝完幾支都沒有醉意，這讓他覺得相當疑惑。第一次接觸Perrier後，村上隆對它的印象就是綿密、彈跳的氣泡，他表示很開心能夠跟Perrier合作，希望能透過這次的設計帶給世界更多的喜悅。

Deco Bottle將於11月2日起在日本發售，而銷售的店舖於10月中旬在官網公布。而期間限定款式將於年底推出，銷售期為3個月。有心入貨的話，記得留意官網更新喇。