海外婚禮勁夢幻！最多藝人選於印尼峇里島圓婚

宅男女神倪晨曦（Elva）日前正式封盤，與金融財俊吳嘉釗（Vincent）簽字結婚，趕及肚裏BB出世前圓婚。一向係完美主意者嘅Elva，其實今年初已於夏威夷茂宜島Haiku mill舉行夢幻婚禮，廢墟森林系布置成為女生夢寐以求嘅婚禮場地。現場由一間廢棄製糖廠改造而成，擁有超過150年歷史，原始森林氣息係近年熱門嘅婚禮場地，更被譽為世上最浪漫嘅婚禮場地。

唔少藝人愛到外地舉行婚禮，尤其印尼峇里島，場地及景觀舒適、私隱度高，加上價格相宜，性價比高，難怪咁多新人選址當地！

陳凱琳與鄭嘉穎於峇里島行禮，場地位於160米高懸崖上嘅BVLGARI Resort Bali，對住一望無際嘅印度洋景色，充滿異國風情。由於崖下為私人海灘，需要乘坐專屬升降機下山，好有氣派！

蕭正楠與黃翠如結婚一周年於峇里島度假別墅Six Senses補辦婚禮，現場布置滿花串及芒草裝飾，藍天白雲嘅大自然婚禮，浪漫至極。

朱千雪與醫生老公吳昆倫（Justin）同樣於峇里舉行婚禮，二人於努沙杜瓦南區The Majestic Chapel（瑪杰斯蒂教堂）訂立婚盟，玻璃教堂望住天與海行禮，曾被CNN選為全球十大最佳結婚地點。

曾國祥與王敏奕於日本北海道Niki Hills Winery舉行森林系婚禮，白色花飾舖成花路，參天高樹包圍下行禮，十足童話故事一樣浪漫。二人婚禮簡約，晚上於帳篷內設宴招待親友，最後由燦爛煙花畫上完美句號。

周杰倫與昆凌於英國Salby Abbey教堂舉行婚禮，晚上於約克郡近郊Castle Howard（霍華德城堡）宴客，為英國著名私人莊園，至今已有300多年歷史。新娘昆凌着上復古拖尾婚紗出場，十足公主一樣，相當有皇室氣派。