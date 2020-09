次回聯名登場　齊齊搶「骨頭」

WTAPS x VAULT by VANS次回系列以黑橙兩色作主打,鞋身更採用標誌性交叉骨頭刺繡,過往每逢有此設計都必定好搶手,今回肯定唔會例外。(互聯網)

作為全球知名度最高的滑板鞋品牌,VANS向來對於與不同藝術單位及潮流品牌聯名合作都保持極開放態度,直頭可以用來者不拒來形容,但年中推出一千幾百個大大小小聯名系列,總會有啲注目度好高、備受全城追捧,未正式推出你已經磨拳擦掌等入手,有啲就算出咗你都唔會知,知亦未必啱你心水,WTAPS就肯定係屬於前者。

WTAPS及VANS兩個品牌自2005年開始推出首個聯名系列後,不經不覺已經維持友好關係15年,最難得係過往推出的十多回聯名系列全部都相當受歡迎,基本上開售當日極速售罄係正常不過的事情。繼上月首回WTAPS x VAULT by VANS聯名系列登場後,9月26日雙方再迎來次回合作,一系列結合軍事及城市風格的鞋款、服裝及配飾即將登場,可以預期入手困難度比上一回更甚。

上回WTAPS x VAULT by VANS採用黑白兩色配合GPS座標設計出OG OLD SKOOL LX及OG CLASSIC SLIP-ON LX兩個鞋款設計。今回聯名就換上黑橙兩色作主打,採用麖皮製作的OG ERA及OG SK8-HI鞋身加入WTAPS標誌性交叉骨頭刺繡,後踭與上回推出鞋款一樣繡上「WTVUA」(WTAPS VISUAL UP ARMORED)字樣點綴。除兩個鞋款外,聯名系列更推出Hoodie、L/S Tee、Pocket Tee及Bandana,運用呼應鞋款的黑白橙三色設計,並加入「Waffle Lovers Club」字樣刺繡及滑板與交叉骨頭結合的圖案,買唔到兩對鞋,呢堆衫都唔可以放過!