齋露背唔夠喉　艾妮想影激啲公司反應係…

英皇「發燒女聲」Elly（艾妮）推出Hi-Fi碟《CLOSER》，今日現身唱片舖舉行首個簽唱會，吸引大批Fans到場支持，場面虛冚！Elly興奮話是自加入英皇後的首個公開活動：「全日去咗8間唱片舖，每次入去都見到有人買碟，銷情都唔錯！第一批印咗2,000隻，如果賣得好會再加印，之後仲會出限量黑膠碟。」續自爆新碟內附的寫真集有大露美背，自認尺度大的她，更嫌未露得夠：「可以再影低啲，但啲同事阻止我！（正面都露得？）正面有打底嘅，影相都可以，自己都好想出寫真集，唔知公司畀唔畀。」

問到只行Hi-Fi路線？她指：「公司覺得我把聲好適合唱Hi-Fi，但有機會都想造屬於自己嘅歌，啱啱同Vincy（泳兒）唱咗場Live，反應都幾好，公司覺得我哋把聲好夾，想組個組合。」

講到因疫情減少宣傳活動，她笑指會向社交平台「埋手」，並透露早前有客串網劇《女法醫JD》，跟男神張孝全對戲：「真係超緊張！戲入面佢請我食雞髀，仲專登整污糟我個嘴角，然後用手幫我抹，當下有心如鹿撞嘅感覺！（現實中有男仔對你咁做加分？）會呀！鍾意啲好照顧人嘅男仔，例如口渴會買水畀我、又會帶紙巾、有啲仲會買埋M巾（衞生巾）。」記者打趣問若有追求者送M巾會接受？Elly笑爆話：「都幾Cute呀！（依家有男朋友？）未有，但都期待嘅。」