﻿【美女饕廚】巴黎老字號法國菜（上）

Le Taillevent歷史悠久，位於巴黎第八區，於1946年成立，在1948年獲得米芝蓮一星，1954年獲得二星，到1973年獲得三星殊榮，然後於今年重回二星。餐廳在底樓分為幾個部分，樓上還有兩個私人包廂，裝修非常華麗，廂房的牆壁上有木質鑲板，褐色的內飾，中性色調的條紋地氈，沒有音樂可以分散食物的注意力。有趣的是我和朋友是並排而坐而不是相對座位，效果不錯，還是挺舒適的。

服務員非常有禮貌地提供豐富的葡萄酒單（巨大的黑皮書），有超過3,000種不同的選擇，由20多歐元起跳。酒單上的葡萄酒大部分是來自法國，也有小量外國酒。一般高級西餐廳叫紅酒可能會有驚人的加價幅度，但這裏卻令人驚喜，相對價廉物美，我選了來自法國酒莊的2009 Château Phélan Ségur Saint-Estèphe。

麵包是鄉村麵包，質地好，外脆內軟，微暖帶麥香。麵包是從第15區的一家叫Lalos的麵包店買進來的，這家店的麵包師弗雷德里克‧拉洛斯（Frederick Lalos）於26歲時贏得了麵包類的法國Meilleur Ouvrier de France（MOF）（編按：MOF是法國政府頒發，在當地有非常崇高的地位），做得十分認真，非常出色。

頭盤是魚子醬，魚子醬的顏色為深棕色，口感濕潤帶點牛油味，味道濃郁而不過鹹，配上磨成醬汁的甜豆泥，菜泥質地十分滑溜細緻，搭配魚子醬食用，使菜餚帶出更高層次的清甜味道......（待續）

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）