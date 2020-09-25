再掀起宮崎駿熱潮！陳偉琪吳沚默最愛靚仔「哈爾」

吉卜力工作室免費公開大量劇照，再次引起宮崎駿動畫熱潮，不少藝人都是宮崎駿粉絲，齊齊分享那一部是他們的心中至愛！

陳偉琪：「我最喜歡《哈爾移動城堡》，細個睇覺得哈爾好靚仔，亦好喜歡個城，同埋巫婆變成婆婆，都好得意。到大個再睇番，就明白呢個故事嘅訊息，好多外在嘅嘢，例如美麗、漂亮，都只係身外物，會改變，只有靈魂、思想、心地先會係永遠不變，好有意思，同埋，呢套動畫好有創意，連個城堡都可以轉去唔同嘅地方，可以帶大家去一個魔法嘅世界。」

吳沚默：「《哈爾移動城堡》係我好喜歡嘅，男主角哈爾，仲係我嘅男神，好靚仔，同埋好喜歡男女主角嘅感情，會互相拯救對方，我都好希望能夠遇到呢種愛情，可以互相拯救對方嘅陰暗面，一齊變好。」

李偉健：「《天空之城》呢部都算係宮崎駿最早期嘅作品之一，呢套動畫無論音樂同畫面，都非常之好，故事亦好有創意，當年呢部戲推出，佢首歌好聽到我用咗嚟做電話鈴聲，仲一用用咗幾年，同埋宮峻駿嘅動畫，好多時都會用嚟做月曆，真係好有『畫味』，雖然望落好似好簡單，但離遠睇，你會見到構圖好勁，好多畫畫嘅人都會好喜歡佢嘅風格。」

何廣沛：「由細到大都有睇宮崎駿嘅動畫，好似《天空之城》、《幽靈公主》等，我細個時覺得宮崎駿個畫風好靚，佢嘅世界觀令到小朋友睇咗後好開心，佢亦表達咗深層意思，講人性、環保等，依家大咗，開始識欣賞當中嘅Deep Meaning，睇完後都有反思，而自己就特別鍾意《幽》呢個人物個角色係好有環保使命感！」