倫敦時裝周：當美人魚愛上鯊魚時

在倫敦時裝周舉行的Burberry 2021春夏騷受疫情影響下，未有現場觀眾，改為網上直播，但無阻天馬行空的創意飛馳。由創意總監Riccardo Tisci與國際知名藝術家Anne Imhof攜手合作，打造前所未有的視覺享受。

在最黑暗的日子，我們更需要光，面對死亡時，我們反思生命。系列以「生命綻放」（IN BLOOM）為主題，源於Riccardo Tisci對生命的思考，思考着大自然的再生、復興及生命循環。時裝騷移師到英國一片茂密的森林中舉行，以美人魚與鯊魚的愛情故事為藍本，由海洋到陸地，展開一場浪漫又魔幻的冒險。大海的深邃藍色穿貫整個系列，結合燈塔、海洋生物、美人魚、鯊魚與波浪印花，還有仿佛鯊魚牙齒的裝飾點綴於衣服領口及下擺，統統直擊主題。設計師同時大膽地運用不同材質的拼接，例如網狀布料鑲嵌方形水晶的連身裙、防水布料拼接丹寧布或黑色皮革的經典風衣，將堅硬與柔軟、粗獷與優雅集於一身，就如生命與生命的碰撞。

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