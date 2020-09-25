陳偉成網上被惡意中傷　即攬老婆反擊證情不變

𡃁模尹蓁晞髮型師舊愛陳偉成（Avis），去年與女友拉埋天窗。惟近期Avis受到網上謠言影響，並用電腦Key了他的樣貌和電話號碼，寫一些無聊的對話，不少朋友收到相關訊息，令他飽受困擾，他在網上發文表示：「當我收到（訊息）嘅時候，第一時間立即比（畀）我老婆睇，我老婆笑到跌咗落地下，話我點會咁有文采，你估你真係讀大學咩。」

他指事件不排除有人企圖破壞他與太太的感情，表示如果是事實的話，希望當事人出嚟與他對質，他說：「喺呢度都同收到訊息嘅人講聲，唔好意思，麻煩到大家，但係如果你係我朋友，你應該唔會相信。我唔知點解會有啲咁多餘嘅人，自問結婚之後沒有同一個女性朋友出過街，平時我電話都係比（畀）我老婆攞住，咁嘅大話都講得出，好在我不嬲都畀咗100分之100安全感我老婆，想破壞我哋嘅感情，太天真啦。」

他更上載一張攬實太太的相片晒愛，表示：「I love U 黃樂樂」，他指事件已交給警方處理，現在CID調查中。

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