結衣BB星野源宣布《逃恥》新春特別篇1月播映

日本「國民老婆」新垣結衣與星野源於2016年合演TBS電視台熱爆劇《逃跑雖可恥但有用》，年中曾傳將拍攝續篇，令粉絲十分期待，可惜只聞樓梯響，不過，今晚兩人在TBS電視節目親口證實「喜訊」。

名嘴安住紳一郎在節目中安排《逃恥》演員結衣BB與星野源、藤井隆、古田新太聚舊，在食店大吃大喝有講有笑，尾聲時結衣BB與星野源表示有重大消息宣布，就是《逃恥》特別篇落實於2021年1月播出，消息讓粉絲大為驚喜。

其實今年中曾傳TBS計劃安排秋季播映《逃恥》特別篇，但最後受到疫情影響推遲。特別篇改編自海野綱彌的原著漫畫，將延續首輯結衣BB飾演的森山實栗與星野源飾演津崎平匡「合約結婚」，演變成兩人「真的結婚」，故事改自原作漫畫的10集及11集，講述結婚第3年，2019年至2020年的婚姻生活，森山實栗懷了津崎的愛情結晶品，以她懷孕和分娩的過程而編寫，由首輯編劇野木亞紀子操刀。除了兩位主角演出，還有大谷亮平、藤井隆、真野恵里菜、成田凌、古田新太、石田百合子等原班演員演出。