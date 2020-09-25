米蘭時裝周：家居日常為靈感　床單桌布變時裝

Fendi剛在米蘭舉行的2021春夏作由Silvia Venturini Fendi操刀，不過，由2021秋冬起將加入Kim Jones，與Silvia共同掌舵女裝設計。

以抗疫期間家居生活為靈感，新作恍若一則娓娓道來的家居日常故事，與家人圍坐在室內欣賞着窗外光影交錯的風景，共度溫馨細膩的時光。為呼應主題，會場布置成傳統家居的氛圍，潔白帷幔隨風輕拂，並以數碼影像的窗戶投影在牆壁與地板上，而模特兒多是父子、母子或姊妹組合。

純淨又柔和的白色與大地色，配合舒服的亞麻布主導了整個系列，結合棉布、羽毛、皮草和絎縫鴨絨，教人聯想起刺繡床單與餐桌布，棉被甚至直接變身成外套。通過大量採用透視與輕薄衣料，如絲綢、喱士與薄紗，配合鏤空細節，營造出通透質感，加上窗戶與風景的剪影印花，在透明與不透明面料交疊下彷彿光影流動，夢幻靈動。

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