東方日報C1：陳浩民妻被指賣A貨　反擊斥抹黑

因疫情陳浩民減少收入，並舉家遷出豪宅，太太蔣麗莎病都要做生意，遭網民指她的貨品貨不對辦。

藝人陳浩民太太蔣麗莎近年經常於內地網帶貨，曾帶病做直播時揚言：「我賺錢賺瘋了！」日前有網民指她的貨品貨不對辦，並已退貨。事後她強調所賣的產品絕對是真貨，直斥報道蓄意抹黑，是無稽之談！

於劇集《西遊記》演活「孫悟空」的陳浩民，與太太蔣麗莎一直活躍於內地，二人不時拍跳舞片放上網吸Like保人氣。近年蔣麗莎經常於內地網站做帶貨直播，之前就算在醫院瞓病床，都繼續直播帶貨！期間醫生為她檢查，她都未有停止，相當搏命。由於挾老公陳浩民的名氣，蔣麗莎於6月內地網站明星直播帶貨榜排第3位，成績相當不俗。不過，近日不少買家表示幫襯她後，收貨時貨不對辦，當中包括蛋糕、頸鏈、香水及唇膏等。

包裝假 價錢太平

日前蔣麗莎於網上直播出售T字品牌首飾，有網民直指包裝太假，正貨用淺藍色紙盒，但她賣的是絲絨盒，並指正貨盒內不會有一塊膠膜作保護。至於價錢方面，蔣麗莎出售的頸鏈價格為699人民幣（約793港元），比正貨平了一半！有網民留言給蔣麗莎，表示之前信任她才買該手鏈，但收貨後才發現鏈扣做工粗糙，上網查證下與假貨特徵相似，當時蔣麗莎親自回覆，叫買家聯絡其助手，表示會維護大家權益。

「貨不對辦」報道瘋傳後，網民反應好壞參半。有網民力撐蔣麗莎，指她既要工作又要照顧家庭，可能忙中有錯。亦有網民指陳浩民於疫情期間工作量大減，為了慳錢，他們早已搬離月租14萬的豪宅，故蔣麗莎要孭起家庭重擔，頻頻帶貨。

有齊內地認證

對於種種質疑，蔣麗莎昨日受訪時否認貨不對辦，並提供頸鏈品牌產品保真協議作證據，指有齊內地認證官方代理商提供的保真協議和海關報關單。她表示品牌均由網站官方選品提供的對接渠道，直斥報道完全蓄意抹黑、造謠操作及無稽之談，非常可笑。問到網站會否為她澄清？她表示：「我們已經出示了律師函，這就是我最好的回應，謝謝。」

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