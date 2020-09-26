生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 天藍色是自由自在的象徵，這天更能提升你的人際關係運氣，宜多採用。

牛：→ 今天你很需要一種能放鬆心情的顏色，藍色帶來寧靜和自由，宜多用。

虎：↓ 是日沖煞，思考不清晰，別在今天作出任何重要決定，拖字訣寧遲勿濫。

兔：→ 小心說錯話會成為眾人箭靶，今天低調對你較有利。宜穿黑色的衣服。

龍：↑ 人際關係上升不少，全因你對別人的包容力和熱情，令朋友大為感動。

蛇：★ 現在保持頭腦清醒，新機會即將來臨。而且是你一直夢寐以求的事情。

馬：→ 心情容易衝動，必須好好克制自己，保持理智，太情緒化對你沒幫助。

羊：→ 公司將出現一些改革的爭執，別急着表態，且看清楚事態發展才作決定。

猴：↓ 感覺要敏銳一些，不該說的話千萬不要隨口而出，否則將很易得罪別人。

雞：→ 這天做事需要再謹慎些，一時疏忽，會釀成不必要的麻煩，多聽意見。

狗：→ 做人不要吹毛求疵，要求多多，只會讓你的人緣日漸變差，這不值得的。

豬：↓ 當要決定做一件事時，要小心權衡輕重。自己要應付得來，才好去做。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌