林曉峰終極原諒康子妮　甘為仔仔齊整合體

藝人林曉峰（阿Lo）與康子妮本月驚爆離婚，當中經歷盛傳黃翊介入感情嘅「小三風波」，康子妮又喺直播爆喊唱《心動》，更有指林曉峰脾氣大先係離婚原因，謠言滿天，都係得兩個當事人最清楚！

正當大家都以為阿Lo同康子妮要各自出發之際，今日凌晨康子妮就喺社交網晒出一家四口合照，開心為細仔林熙慶祝16歲生日，阿Lo睇住一對仔份上，終極原諒康子妮！雖然相中康子妮攬細仔，而阿Lo就同大仔林寶坐，不過睇得出四個人一條心，大家齊齊笑晒望鏡，齊齊整整幾咁溫馨。另一張相就見到康子妮一手搭住林熙頭貼頭合照，同樣笑樣滿面！

康子妮寫道：「From the size of a tadpole to a well grown up 16 year old young man...Happy 16th birthday!（由蝌蚪變大個仔，16歲生日快樂！）」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc