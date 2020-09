林曉峰終極原諒康子妮　甘為仔仔齊整合體

藝人林曉峰(阿Lo)與康子妮本月驚爆離婚,當中經歷盛傳黃翊介入感情嘅「小三風波」,康子妮又喺直播爆喊唱《心動》,更有指林曉峰脾氣大先係離婚原因,謠言滿天,都係得兩個當事人最清楚!

正當大家都以為阿Lo同康子妮要各自出發之際,今日凌晨康子妮就喺社交網晒出一家四口合照,開心為細仔林熙慶祝16歲生日,阿Lo睇住一對仔份上,終極原諒康子妮!雖然相中康子妮攬細仔,而阿Lo就同大仔林寶坐,不過睇得出四個人一條心,大家齊齊笑晒望鏡,齊齊整整幾咁溫馨。另一張相就見到康子妮一手搭住林熙頭貼頭合照,同樣笑樣滿面!

康子妮寫道:「From the size of a tadpole to a well grown up 16 year old young man...Happy 16th birthday!(由蝌蚪變大個仔,16歲生日快樂!)」

