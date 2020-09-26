白羊：社交運不穩，職場人事問題或會較頻，合作、會客等，宜多予耐性及多作協調。

金牛：事業運稍遜，人緣、桃花運等不穩，開單、簽約等宜多予耐性，並注意人際關係。

雙子：人氣、人緣及桃花運甚佳，親子及感情生活將較愜意。但出門等宜小心看管財物。

巨蟹：辭令及思考力略久靈光，出勤、出門、公幹及海外項目等，宜多注意溝通及文書。

獅子：正財運稍佳，利開單，宜積極。但約會、娛樂及社交等開支或會較大，宜多節約。

處女：人氣及桃花運回升不少，單身朋友宜主動積極。固有關係不穩，宜多關懷伴侶。

天秤：體能稍遜，工作運稍遜，壓力或會較大，宜多予耐性，避免緊張，表現反會更佳。

天蠍：情緒不穩，家庭及社交運或會稍遜，宜多注意溝通情況，多予笑容，將有助改善。

人馬：辭令及思考力不太靈光，社交運雖旺，但人事變動和問題或會較頻，宜多予耐性。

山羊：財運稍遜，出勤、公幹、海外項目等或會出現一點阻力，宜小心處理交易等工序。

水瓶：人氣不穩，親子及感情生活雖甚愜意，但夫妻運稍遜，宜多予耐性，多表關懷。

雙魚：精神狀態稍遜，戀愛運不穩，多予耐性，與伴侶多交流，將有助增進情誼與感情。