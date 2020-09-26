曾淑雅追夢遭男友狠飛：一世不能忘記！

「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）是不少男士的夢中情人，可是女神也有落難之日，為了追尋演藝夢，卻被男朋友狠撇。憶起分手那段日子，令她傷心欲絕，然而人生總要努力尋找幸福，豈能一蹶不振！

擁有41吋長腿的曾淑雅（Jumbo）身材弗爆，以前她不愛做運動，也沒有運動底子，節食減肥雖有效卻不好看，之後才展開她的運動人生，更出現第二度發育，她笑說：「我讀書時係1米73左右，依家多咗1cm。我覺得運動可能真係有幫助，可能個人郁得多脊椎鬆啲，拉長咗個人都唔定。」Jumbo全家都屬高人一族，媽媽也有1米70，她笑說：「有次我個妹有啲唔舒服入咗醫院，個醫生話我哋手腳長度好似唔正常過長，好搞笑，我爸爸都高，我諗都係遺傳。」

中學階段Puppy Love

Puppy Love發生在中三、四的階段，Jumbo收過高班男同學給她的情信，出到社會工作時才真正拍拖，而她最難忘跟髮型師男友的一段情，算是為追演藝夢而作出的犧牲：「我哋拍咗四年，係拍得最長嘅一個，入行後可能大家生活方式唔一樣，佢唔係太鍾意女朋友做呢行，分開後要習慣一個人，得番自己嘅感覺係幾傷心，我有幾年冇見呢個男朋友。」

與舊愛保持聯絡

Jumbo坦認是對方提出分手，態度頗決絕，她笑說：「我係被飛嗰個，自己都估唔到，係好傷心。（好難忘記佢？）我諗呢個係一世，可能呢啲都係必經階段，如果冇呢段關係，我可能未必咁落力做嘢。」分開後她刻意不聯絡對方，甚至幾年沒有見面：「直至有次因為染髮問題，我搞唔掂，我搵佢幫手，大家先傾番偈聯絡番，依家大家一年都會見一、兩次，我知佢已經有女朋友，（個心有冇乸住？）唔會，過咗去，佢搵到幸福係好事，人生咁長都係想搵到屬於自己嘅幸福。」

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