Porsche新一代賽道王者　優先預覧

擁有豐富賽車運動經驗和歷史的保時捷(Porsche)，60多年來共贏得超過3萬場勝利，戰績輝煌，絕對稱得上是賽道王者。

在2021年賽季，全新911 GT3 Cup(992車型)戰車更將會在保時捷單一品牌賽上隆重登場，延續賽道傳奇。車重僅1,260kg的全新911 GT3 Cup，是以全新992世代911跑車為基礎打造，配備4.0L水平對向自然吸氣引擎，最大馬力逾500匹。

雖然這款新戰車尚未全球正式發布，但令人雀躍的是香港車迷現可快人一步先睹為快。即日起至10月4日，這輛全新911 GT3 Cup(992車型)戰車會在保時捷灣仔陳列室「Born for The Races」空間內「秘密」展出，讓車迷優先預覧。除了全新911 GT3 Cup賽車，陳列室內還展示兩輛源自同一生產線、採用賽車底盤、擁有520匹大馬力的911 GTS RS。