莉莉哥連斯與導演男友拍拖一年　宣布訂婚

英國男歌手菲哥連斯（Phil Collins）的31歲影星女兒莉莉哥連斯（Lily Collins），於社交網站宣布與37歲導演男友Charlie McDowell訂婚，分享在峽谷旁邊求婚過程的甜蜜照片！

莉莉一邊向鏡頭展示訂婚戒指，一邊向Charlie咀嘴，又上載Charlie跪地求婚的情景，留言表示：「我成世人都等緊你，等唔切同你度過我嘅餘生……」莉莉閉上眼睛，露出燦爛笑容近距離展示鑽戒時，又留言表示：「呢個係我感受過最純粹嘅快樂……」莉莉是上年8月承認與Charlie蜜運中。

Charlie父親同樣也是圈中人，是經典電影《發條橙》（Clockwork Orange）男星馬康麥度維（Malcolm McDowell）。Charlie曾與不少當紅女藝人拍拖，包括《權力遊戲》（Game of Thrones）女星艾美莉克拉克（Emilia Clarke）、《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）女星朗妮瑪娜（Rooney Mara）、以及女歌手Hilary Duff。莉莉舊愛則包括男星Zac Efron與鮑爾（Jamie Campbell Bower）。