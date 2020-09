莉莉哥連斯與導演男友拍拖一年　宣布訂婚

英國男歌手菲哥連斯(Phil Collins)的31歲影星女兒莉莉哥連斯(Lily Collins),於社交網站宣布與37歲導演男友Charlie McDowell訂婚,分享在峽谷旁邊求婚過程的甜蜜照片!

莉莉一邊向鏡頭展示訂婚戒指,一邊向Charlie咀嘴,又上載Charlie跪地求婚的情景,留言表示:「我成世人都等緊你,等唔切同你度過我嘅餘生……」莉莉閉上眼睛,露出燦爛笑容近距離展示鑽戒時,又留言表示:「呢個係我感受過最純粹嘅快樂……」莉莉是上年8月承認與Charlie蜜運中。

Charlie父親同樣也是圈中人,是經典電影《發條橙》(Clockwork Orange)男星馬康麥度維(Malcolm McDowell)。Charlie曾與不少當紅女藝人拍拖,包括《權力遊戲》(Game of Thrones)女星艾美莉克拉克(Emilia Clarke)、《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)女星朗妮瑪娜(Rooney Mara)、以及女歌手Hilary Duff。莉莉舊愛則包括男星Zac Efron與鮑爾(Jamie Campbell Bower)。